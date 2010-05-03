Президент США Барак Обама опинився в центрі скандалу – його звинувачують у подружній невірності. Журналісти з`ясували, що шість років політик мав роман ыз 29-річною Вірою Бейкер. Дівчина працювала помічницею Обами в передвиборчому штабі, коли він балотувався в Сенат від штату Ілінойс. Цю історію розповів колишній водій Обами, який стверджує, що йому заплатили за мовчання, - пише американський журнал Globe.

Сама Віра Бейкер заперечує, що мала роман з Обамою.

Эхо Москвы