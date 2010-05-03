Парламент Грузії переходить на передвиборчий режим

Найвищий законодавчий орган Грузії з 5 травня перейде на передвиборчий режим роботи.

Як передає РІА «Новости»,рішення про це було ухвалено сьогодні на засіданні бюро парламенту країни.

Як заявив на засіданні бюро голова парламенту Давид БАКРАДЗЕ, в травні тут проводитимуться лише засідання комітетів і парламентських груп.

"Останнє в травні пленарне засідання відбудеться завтра, у вівторок... будуть обговорені головні питання, що залишилися за весняну сесію, після чого депутати збиратимуться на засідання тільки у разі потреби в форматі позачергової сесії", - сказав Д.БАКРАДЗЕ.

Вибори в органи місцевого самоврядування в Грузії і перші в історії країни прямі вибори мера Тбілісі пройдуть 30 травня.