У Європарламенті відкрилася фотовиставка до 65-річчя Перемоги

У Європарламенті відкрилася фотовиставка «65 років миру: 1945–2010», присвячена 65-річчю Перемоги.

Як передає РІА «Новости», "фотографії часів Великої Вітчизняної війни демонструють страждання і руйнування, заподіяні фашистами на території колишнього СРСР, відображають братерство по зброї союзників по антигітлерівській коаліції, розкривають вирішальний внесок Радянського Союзу в розгром гітлерівської Німеччини".

Експозиція організована за підтримки постійного представництва Росії при ЄС і патронується євродепутатами Альфредом РУБІКСОМ (Латвія) і Йіржі МАШТАЛКОЮ (Чехія) - представниками депутатської групи «Європейські об`єднані ліві – Північні зелені ліві».

Саме проведення фотовиставки в Європарламенті є неординарною подією, оскільки відповідно до діючих в асамблеї правил, експозиції в будівлі Європарламенту можуть організовувати тільки європарламентарії, причому лише один раз на п`ять років.

Фотовиставка «65 років миру: 1945–2010» доступна для перегляду по 6 травня включно.