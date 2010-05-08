Російські телеканали відмовляться від реклами в День Перемоги

Російські телеканали в день Перемоги не показуватимуть рекламні ролики. Про це повідомляють прес-служби Першого каналу і телеканалу "Росія-1".

9 травня загальнодержавні канали покажуть військові кінострічки, святкові концерти, а також проведуть пряму трансляцію параду на Красній площі в Москві.

Мовлення більшості каналів о 18:55 за московським часом перерветься на хвилину мовчання "Світлої пам`яті полеглих у боротьбі проти фашизму".