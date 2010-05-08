Російські телеканали відмовляться від реклами в День Перемоги
00:21, 08 травня 2010Світ
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Тільки фільми, концерти, парад
Російські телеканали в день Перемоги не показуватимуть рекламні ролики. Про це повідомляють прес-служби Першого каналу і телеканалу "Росія-1".
9 травня загальнодержавні канали покажуть військові кінострічки, святкові концерти, а також проведуть пряму трансляцію параду на Красній площі в Москві.
Мовлення більшості каналів о 18:55 за московським часом перерветься на хвилину мовчання "Світлої пам`яті полеглих у боротьбі проти фашизму".
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