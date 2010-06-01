На пілотів Качинського могли чинити тиск

Польські високопосадовці могли тиснути на екіпаж літака Президента Польщі Леха Качинського, вимагаючи посадити машину у Смоленську, незважаючи на надзвичайно погані погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свічить оприлюднена сьогодні польськими властями стенограма розмов у кабіні пілотів.

Стенограма не містить конкретних вказівок посадити літак за будь-яких умов, але опосередковано вказує на те, що головнокомандувач Повітряних сил Польщі Анджей Бласік чи директор дипломатичного протоколу МЗС Польщі Маріуш Казана могли їх висловити та непрямо тиснули на пілотів.

Згідно із записом “чорних скриньок”, за 15 хвилин до катастрофи командир літака Аркадіуш Протасюк попередив М.Казану про надзвичайно складні погодні умови, через які, можливо, не вдасться посадити літак у Смоленську.

"Пане директор, появився туман. На даний момент, у тих умовах, які є, ми не зможемо сісти. Спробуємо підійти та зробити один захід, але, швидше за все, з цього нічого не вийде. Якщо виявиться, то що будемо робити?", - сказав пілот. "Ну, то маємо проблему", - відповів М.Казана.

За 11 хвилин до трагедії він же сказав пілоту, що "поки немає рішення Президента, що робити далі".

За 5 хвилин до падіння літака неідентифікована особа (голос може належати М.Казані або А.Бласіку) сказала ще кілька фраз, які не вдалося розібрати, а за три хвилини до авікатастрофи неідентифікована особа нібито сказала: "Він розізлиться, якщо ще".

Згідно із записами, неідентифікована особа перебувала у кабіні пілотів до моменту зіткнення літака із землею.

Як повідомляв УНІАН, раніше польські ЗМІ повідомляли, що до моменту падіння літака у кабіні пілотів перебував генерал А.Бласік.

У Польщі ряд оглядачів вважають, що саме Президент Польщі Лех Качинський міг натиснути на своїх підлеглих, аби вони змусили пілотів посадити літак, незважаючи на складні погодні умови.

Аргументом на користь цієї версії є історія серпня 2008 року, коли Л.Качинський особисто змушував пілота посадити літак на летовищі у Тбілісі під час війни між Грузією та Росією. Тоді пілот відмовився виконати його наказ.