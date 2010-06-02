Розвинені економіки може накрити друга хвиля рецесії

Промислово розвинені економіки ризикують бути накриті "другою хвилею" рецесії, породженої грецькою борговою кризою, вважає відомий американський економіст, професор Нью-йоркського університету Нуріель Рубіні. Як заявив Н.Рубіні на семінарі в бразильському місті Сан-Паулу, перспективи світової економіки залишаються невизначеними, боргові проблеми нависають над західними країнами, а в "висхідних" економіках посилюються ризики ринкових "бульбашок", повідомляє Reuters.

Н.Рубіні впевнений, що в подальші роки економіки, які розвиваються, демонструватимуть стабільніше зростання завдяки порівняно низькому рівню заборгованості в корпоративному і державному секторах. Водночас він зазначає, що економіки країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) починають показувати ознаки "перегріву". Урядам країн, що розвиваються, час згортати антикризові програми стимулювання економічного зростання, щоб уникнути формування небезпечних "бульбашок" на ринках активів, підкреслив Н.Рубіні.

До думки Н.Рубіні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, стали прислухатися, після того, як у пресі за ним закріпився ярлик "економіст, який передбачив світову фінансову кризу". Що стосується економік США і Японії, то Н.Рубіні бачить для них на найближчі роки загрозу дефляції на тлі анемічного зростання ВВП.