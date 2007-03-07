Лукашенко зібрався будувати в Білорусі столицю арабських емірів

Білорусь і Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ) розглядають можливість будівництва поблизу одного з білоруських національних парків цілого туристичного міста. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками візиту в ОАЕ.

"Дуже цікава тема туризму. Я запропонував побудувати в Білорусі своєрідний Абу-дабі. Ми готові надати землю, можливо, десь біля наших національних парків. Эміратсбка сторона дуже зацікавилася цією пропозицією", - проінформував президент.

Він також розповів, що дві країни домовилися створити міждержавну комісію із співпраці. "Через 60 днів принц приїде до Мінська, де передбачається підписання відразу декількох угод про співпрацю в різних сферах. Створена міждержавна комісія, яку з білоруського боку очолює держсекретар Радбезу Віктор Шейман", - повідомив Лукашенко. За його словами, за наслідками візиту в ОАЕ "вже видно декілька крупних проектів загальною вартістю приблизно100 мільйонів доларів".

Раніше повідомлялося, що в рамках візиту Лукашенка члени білоруської урядової делегації підписали з своїми колегами з ОАЕ міжурядові угоди про співпрацю у галузі засобів масової інформації, про повітряне сполучення, про взаєморозуміння і співпрацю у сфері безпеки, про військово-технічну співпрацю і про співпрацю між Білоруським державним університетом і Університетом ОАЕ.

Лента.ру