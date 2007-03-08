Британія істотно підняла ціни на візи

Британці оголосили про подорожчання послуг з оформлення віз і інших імміграційних зборів для громадян іноземних держав, повідомляє Лента.ру.

Від підвищення цін в першу чергу постраждають ті, хто спробує легально приїхати до Сполученого Королівства для "отримання фінансової вигоди", тобто ті, хто претендує робочу візу або безстроковий вид на проживання.

За звичайну туристичну візу доведеться заплатити 63 фунти стерлінгів замість колишніх 50. Студентська віза коштуватиме 99 фунтів, робоча - 200 фунтів стерлінгів (раніше за надання цих типів віз стягувався збір у розмірі 85 фунтів).

Продовження робочої візи в МВС Великобританії обійдеться тепер в суму від 350 до 550 фунтів стерлінгів, отримання безстрокового виду на проживання - від 750 до 950 фунтів. Раніше максимальна сума за ці категорії послуг складала 500 фунтів (з оформленням документів того ж дня).

Сертифікат МВС Великобританії про схвалення права на укладення шлюбу або цивільного партнерства для іноземців на території Великобританії подорожчав з 135 до 295 фунтів стерлінгів.

"Ми вважаємо, що справедливо стягуватимемо більше грошей з тих, хто отримує більше всього вигоди від використання нашої імміграційної системи, тобто приїжджає сюди жити і працювати", - заявив британський міністр у справах імміграції Ліам Берн.

Планується, що додаткові кошти будуть направлені на "фінансування твердої і справедливої імміграційної системи, направленої на викорінювання незаконного працевлаштування, організованої злочинності, екстремізму і тероризму".

МЗС Великобританії з 1 квітня також підвищує розцінки на консульські послуги, зокрема оформлення паспортів і легалізацію документів для британських підданих, що проживають за кордоном, відзначає агентство.