ЄС створить мережу податкових органів для протидії шахрайствам з ПДВ

ЄС створить мережу податкових органів країн-членів для протидії шахрайствам з ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено вчора на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у Люксембурзі.

В ході засідання міністри країн-членів, зокрема, досягли політичного рішення щодо нового нормативного акту ЄС, який передбачатиме створення мережі податкових органів – Єврофіск. Головною метою цієї мережі стане боротьба з транскордонними шахрайствами з ПДВ.

Нормативний акт буде затверджено після остаточної підготовки тексту на одному з найближчих засідань Ради.