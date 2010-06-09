ЄС створить мережу податкових органів для протидії шахрайствам з ПДВ
04:19, 09 червня 2010Світ
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Назвали її "Єврофіск"
ЄС створить мережу податкових органів країн-членів для протидії шахрайствам з ПДВ.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено вчора на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у Люксембурзі.
В ході засідання міністри країн-членів, зокрема, досягли політичного рішення щодо нового нормативного акту ЄС, який передбачатиме створення мережі податкових органів – Єврофіск. Головною метою цієї мережі стане боротьба з транскордонними шахрайствами з ПДВ.
Нормативний акт буде затверджено після остаточної підготовки тексту на одному з найближчих засідань Ради.
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