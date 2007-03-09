Росія відмовилась повернути Чернівцям їх історичний документ

Надзвичайний та Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН надіслав офіційну відповідь Чернівецькому міському голові Миколі ФЕДОРУКУ з відмовою повернути чернівчанам до 600-річчя міста оригінал грамоти молдовського господаря Олександра I Доброго (Alexandru cel Bun) від 8 жовтня 1408 року з першою писемною згадкою про Чернівці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міськради, на прохання повернути грамоту Чернівцям В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив, що «відповідно до російського законодавства, всі архівні документи, які зберігаються в державних музеях Російської Федерації, є державною власністю і не можуть бути передані в інші країни».

Водночас міський голова Чернівців М.ФЕДОРУК сподівається, що пошуки шляхів вирішення питання із «метрикою» Чернівців триватимуть і надалі.

За даними українських дослідників, грамота молдовського господаря з першою писемною згадкою про Чернівці зберігається в Державному історичному музеї Росії, куди вона потрапила зі Львова. Чернівецький обласний державний архів має лише копію цього історичного документа.