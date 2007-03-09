Чорногорія приступає до інтеграції в ЄС

Чорногорія найближчим часом приступить до процесу інтеграції в Європейський Союз. Як передає Associated Press, про це повідомив комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН.

"Я сподіваюся, що скоро буде підписано угоду про умови вступу Чорногорії", - сказав він. "Ця країна за останній час значно просунулась у забезпеченні внутрішньої стабільності", - відзначив О.РЕН.

Як очікується, договір між ЄС і Чорногорією буде підписано наприкінці березня 2007 р.

На думку експертів, для вступу в ЄС Чорногорії буде необхідно провести ряд реформ, включаючи ухвалення нової конституції і реформування судової системи. Процес підготовки до інтеграції в Євросоюз може зайняти 2-3 роки.

Нагадаємо, що на референдумі наприкінці травня 2006 р. 55% жителів Чорногорії висловились за вихід республіки із союзу з Сербією. Однією з основних причин такого рішення став вибір на користь Євросоюзу. Чорногорські виборці вважають, що Сербія, до якої має претензії Гаагзький трибунал щодо колишньої Югославії, гальмує інтеграцію республіки до європейських структур.

Крім ЄС не виключений також вступ Чорногорії до НАТО.