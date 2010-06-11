У результаті зіткнень у Киргизії загинули 12 осіб

Кількість загиблих унаслідок заворушень у киргизькому місті Ош досягла 12 осіб, постраждали 126 осіб.

Як повідомляє «Газета.ру», за словами представника Міністерства охорони здоров`я Киргизії, більшість загиблих були застрелені.

Масові зіткнення в Оші виникли між киргизами і узбеками. Учасники заворушень підпалювали машини, громили магазини і інтернет-клуби.

Влада ввела надзвичайний стан у містах Ош, Узген, а також Карасуйському, Араванському і Узгенському районах Киргизії. До міста Ош введені війська.

За даними служби протипожежної безпеки Оша, у цьому обласному центрі за ніч були підпалені будівлі філармонії, узбецького драматичного театру, телекомпанії «ОшТВ», готелю «Алай», друкарні, а також декілька кафе, магазинів і торгових комплексів.