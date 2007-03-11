У Росії проходять вибори до регіональних парламентів

У Росії почалися вибори до регіональних парламентів 14 суб`єктів Федерації.

Як передає радіо «Свобода», особливість нинішніх виборів - відсутність у виборчих бюлетенях графи "проти всіх". У 10 із 14 регіонів відмінено поріг явки.

Регіональні парламенти обираються в Дагестані і Комі, Ставропольському краю, Вологодській, Ленінградській, Московській, Мурманській, Омській, Орловській, Псковській, Самарській, Томській і Тюменській областях, а також у Санкт-Петербурзі.

Однією з головних новацій регіональних виборів стане та обставина, що Санкт-Петербург, Московська область і Дагестан вперше обиратимуть весь депутатський корпус за партійними списками.

Всього в ході регіональних виборів ведеться боротьба за 632 мандати.

До виборів у цілому допущено 14 партій. "Єдина Росія", КПРФ і ЛДПР представлені у всіх регіонах, "Яблуко" - в чотирьох, Союз правих сил - у 9.