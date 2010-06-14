Тимчасовий уряд Киргизії поширюватиме офіційні новини за допомогою SMS

Тимчасовий уряд Киргизії з 14 червня починає для абонентів на Півдні країни розсилку офіційних новин у вигляді коротких повідомлень за допомогою SMS.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі тимчасового уряду.

«Ця необхідність виникла у зв`язку з відсутністю у населення м. Ош доступу до традиційних ЗМІ та Інтернету, і можливості оперативно отримувати життєво важливу інформацію про події, що відбуваються. Відсутність підтвердженої інформації спричиняє поширення чуток, які провокують нові конфлікти і напруженість в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Інформація поширюватиметься у вигляді коротких повідомлень про найважливіші події на півдні і в цілому у країні, а також про рішення Тимчасового уряду.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих під час заворушень на півдні Киргизії збільшилася до 117 осіб. За даними республіканського Міністерства охорони здоров`я, за допомогою до лікарів звернулися близько півтори тисячі осіб, з них майже 800 госпіталізовано.

У південній столиці Киргизії – місті Ош – протягом трьох діб тривають міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками, що супроводжуються погромами і підпалами житлових будинків. Обидві сторони конфлікту озброєні вогнепальною зброєю. У суботу заворушення перекинулися на сусідню Джалал-Абадську область республіки.