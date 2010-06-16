Загиблих у Киргизії може бути значно більше

Кількість загиблих у зіткненнях на півдні Киргизії, за офіційними даними, зросла до 179, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство "АКИpress".

Киргизька влада визнає, що насправді загиблих може бути значно більше. Як зазначає МОЗ, людей ховають і без доставки тіл до медичної організації або моргу.

"Число померлих в Ошській області становить 132 людини, в Джалал-Абадській області - 47", - йдеться в повідомленні.

Всього за медичною допомогою в двох областях звернулися 1879 осіб, із них 840 госпіталізовані до стаціонарів, амбулаторну допомогу одержали 914 постраждалих.

У ніч на 11 червня в місті Ош - другому за кількістю населення обласному центрі Киргизії - почалися зіткнення між киргизами й узбеками, найбільші за останні 20 років. Незабаром безлади перекинулися на сусідню Джалал-Абадську область. Учасники безладів палили машини, громили магазини, базари, а також житлові будинки, на вулицях безчинствували мародери.

13 червня сусідній Узбекистан відкрив кордон для біженців із півдня Киргизії, й туди втекли тисячі людей, більшість із яких жінки та діти. На сьогодні Узбекистан закрив кордон із Киргизією. Влада заявила, що зареєструвала 45 тисяч дорослих біженців. За даними ООН число біженців може перевищити 100 тисяч осіб, повідомляє Бі-Бі-Сі.