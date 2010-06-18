Лідери ЄС домовилися узгоджувати проекти бюджетів країн-членів

Лідери Європейського Союзу домовилися узгоджувати проекти бюджетів країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених на засіданні Європейської Ради (саміті глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 17 червня.

Згідно зі схваленим документом, починаючи з 2011 року, країни-члени ЄС у першому кварталі подаватимуть проекти бюджетів на наступні роки для перевірки їх відповідності поставленим країнами цілям і завданням, а також для забезпечення відповідності бюджетних параметрів вимогам Пакту стабільності та зростання.

З метою посилення довіри між країнами-членами ЄС лідери заявили про намір забезпечити якість статистичних даних, важливих для проведення бюджетної політики та бюджетного нагляду, а задля цього – забезпечити незалежність статистичних офісів.

Як повідомляв УНІАН, питання довіри до бюджетного планування в ЄС виникло після того, як на початку цього року стало відомо, що дефіцит бюджету Греції несподівано, за підсумками 2009 року, сягнув 12,7% ВВП, що набагато вище максимально допустимих в зоні євро 3% ВВП. Наприкінці травня країни ЄС схвалили допомогу Греції, в тому числі для забезпечення стабільності євровалюти в цілому. Разом з тим лідери ЄС почали шукати шляхи для більш суворого забезпечення виконання Пакту стабільності та зростання та інших фінансових вимог в ЄС, в тому числі з можливим застосуванням санкцій в майбутньому для порушників.