Путін доручив прискорити будівництво газосховища на кордоні з ЄС

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін доручив профільним відомствам і компаніям прискорити роботу з будівництва підземного сховища газу (ПСГ) в Калінінградській області, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Таке доручення він дав під час обговорення газового конфлікту з Білоруссю на засіданні президії уряду РФ.

Путін нагадав, що сховище планувалося ввести до ладу наприкінці 2011 р. - початку 2012 р. "Подивіться разом з колегами щодо обсягів і термінів введення", - звернувся він до членів уряду.