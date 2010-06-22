Путін доручив прискорити будівництво газосховища на кордоні з ЄС

00:00, 22 червня 2010
Світ
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Обговорювався газовий конфлікт з Білоруссю

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін доручив профільним відомствам і компаніям прискорити роботу з будівництва підземного сховища газу (ПСГ) в Калінінградській області, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Таке доручення він дав під час обговорення газового конфлікту з Білоруссю на засіданні президії уряду РФ.

Путін нагадав, що сховище планувалося ввести до ладу наприкінці 2011 р. - початку 2012 р. "Подивіться разом з колегами щодо обсягів і термінів введення", - звернувся він до членів уряду.

 

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