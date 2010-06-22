Вибух прогримів у Стамбулі: є жертви

Вибуховий пристрій спрацював у Стамбулі у вівторок уранці, троє людей загинули, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на турецьке телебачення. За даними агентства Рейтер, інцидент стався поруч із одним з військових об`єктів. За попередньою інформацією, бомба вибухнула поряд з автобусом, що перевозив турецьких військових. Обставини інциденту, а також дані про кількість загиблих і потерпілих уточнюються.

На початку місяця, 8 червня, в результаті нападу на автобус поліції постраждали не менше 15 чоловік. За словами представників місцевих правоохоронних органів, на маршруті руху автобуса підірвали саморобний вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.

РІА “Новости”