Міністр туризму Греції обіцяє їжу і дах туристам, які затримаються

Пропозиція є частиною програми з поліпшення іміджу Греції, який сильно постраждав від страйків і протестів через жорсткі урядові заходи із скорочення видатків.

Як повідомляє сайт "Укрбізнес" з посиланням на Бі-Бі-Сі, частка туризму становить майже 20% національного доходу, але через негаразди кількість замовлень впала на 10%, вважають експерти галузі.

Страйки тривають, хоча кількість серйозних зіткнень зменшилася.

Грецький туризм також постраждав від наслідків виверження вулкана в Ісландії, який протягом кількох днів викидав величезну кількість попелу в небо, блокуючи повітряний транспорт.

"Ми гарантуємо оплату додаткового часу проживання та харчування всім гостям Греції, навіть якщо вони застрягли тут через вулкан в Ісландії", - заявив міністр культури і туризму Греції Павлос Геруланос.

Геруланос заявив, що в туристичній галузі Греції спостерігаються ознаки відновлення, хоча ще дуже рано робити точні прогнози.

"Статистика вже не така похмура, якою вона була під час перших страйків", - заявив він на прес-конференції.

"Деякі курорти сильно постраждали через кризу, а в інших справи йдуть ще краще, ніж раніше".

Грецький уряд вводить заходи жорсткої економії в обмін на допомогу в 110 млрд. євро від ЄС і МВФ.

Метою цих заходів є скорочення дефіциту державного бюджету країни до рівня менше 3% від ВВП до 2014 року. Наразі він становить 13,6%.

Але страйки на знак протесту проти цих заходів кілька разів паралізували країну, приводячи до закриття аеропортів, автомобільних і залізних доріг.

Геруланос також представив новий диск з рекламою Греції як туристичного напряму.