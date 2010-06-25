У Газпромі впритул не бачать свого боргу перед Білоруссю
14:10, 25 червня 2010Світ
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Купріянов упевнений, його немає
У «Газпромі» заявляють про відсутність боргу перед Білоруссю за умовами діючого контракту.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.
«За умовами діючого контракту «Газпром» Білорусі нічого не винен», - підкреслив С.КУПРІЯНОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вимагав припинити транзит російської нафти й газу в разі несплати «Газпромом» у повному обсязі в найближчу добу наданих послуг.
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