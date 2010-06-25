У Газпромі впритул не бачать свого боргу перед Білоруссю

У «Газпромі» заявляють про відсутність боргу перед Білоруссю за умовами діючого контракту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«За умовами діючого контракту «Газпром» Білорусі нічого не винен», - підкреслив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вимагав припинити транзит російської нафти й газу в разі несплати «Газпромом» у повному обсязі в найближчу добу наданих послуг.