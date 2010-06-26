Лукашенко розповів, де взяв гроші для розрахунку з Газпромом

21:54, 26 червня 2010
Світ
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Протягом доби, навіть менше

Гроші для розрахунку з російським ВАТ "Газпром" за конфліктний газ позичив Білорусі Азербайджан. Про це повідомив Олександр Лукашенко телеканалові "Євроньюс" в інтерв`ю, яке демонструвало білоруське телебачення.

"Я звернувся до Ільхама Алієва, і він мені протягом доби, навіть менше доби, позичив 200 мільйонів доларів, з яких 187 мільйонів ми заплатили "Газпромові", - сказав Лукашенко.

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