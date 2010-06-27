У Польщі встановили пам'ятник радянській розвідниці

Сьогодні в Польщі відбулося відкриття пам`ятника на могилі радянської розвідниці, Героя Радянського Союзу Ганни Морозової. Урочиста церемонія відкриття пам`ятника відбулася на невеликому кладовищі в польському місті Радзаново і була приурочена до «Дня партизан і підпільників».

З ініціативою вшанувати її пам`ять виступила адміністрація Брянської області – батьківщина розвідниці. Ініціативу підтримали місцеві жителі. Тепер на місці поховання стоїть гранітна плита з фотографією і пам`ятним написом російською і польською мовами.

У роки Великої Вітчизняної війни 20-річна Ганна Морозова керувала підпільною радянсько-польсько-чехословацькою організацією. Про ці події в СРСР був знятий фільм "Викликаємо вогонь на себе". У червні 1944 закінчила курси радистів, як боєць розвідгрупи закинута на територію Польщі і перебувала в об`єднаному радянсько-польському партизанському загоні. 31 грудня 1944 року в бою під Плоцьком була поранена і, щоб не потрапити в полон, підірвала себе гранатою.

Герой Радянського Союзу Ганна Морозова в Польщі нагороджена Крестом Грюнвальда II ступеня

День партизан і підпільників вперше відзначатиметься в Росії 29 червня 2010 року.