Росія, Болгарія і Греція підписали угоду про будівництво нафтопроводу

Представники Росії, Болгарії і Греції у присутності керівників трьох країн підписали міжурядову угоду про трансбалканський нафтопровід.

Як передає РІА «Новости», підписаний в Афінах документ передбачає співпрацю при спорудженні та експлуатації нафтопроводу Бургас-Александруполіс, його вартість становитиме близько мільярда євро. З російської сторони угоду підписав глава Мінпроменерго Віктор ХРИСТЕНКО, з грецької - міністр розвитку Дімітріс СІУФАС, з болгарської - міністр розвитку і суспільних робіт Асен ГАГАУЗОВ.

Президент РФ Володимир ПУТІН прибув до Афін в середу ввечері і вночі провів переговори з прем`єр-міністрами Болгарії і Греції.

Напередодні уряд Росії схвалив проект угоди з Болгарією і Грецією про співпрацю при спорудженні та експлуатації трансбалканського нафтопроводу. Проект міжурядової угоди було представлено в уряд Мінпроменерго Росії, він узгоджений з МЗС, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінюстом і Федеральною митною службою.

Трубопровід передбачає створення нового, додаткового маршруту, який дозволить транспортувати нафту з портів Чорного моря на ринки Європи, США і Азіатсько-Тихоокеанського регіону через Болгарію і Грецію.

"Робота була досить складна, але всі позиції, які дозволяють швидке почати будівництво нафтопроводу, в угоді відображені, зокрема, про закріплення за Транснафтою функцій оператора всієї діяльності з транспортування нафти від місця видобутку до грецького порту Александруполіс", - сказав раніше помічник Президента Росії Сергій ПРИХОДЬКО.

За його словами, в угоді також закріплюється зобов`язання надати найсприятливіший податковий режим Греції і Болгарії.

Помічник Президента відзначив, що угода також має бути ратифікована парламентами трьох країн. На думку С.ПРИХОДЬКА, до ратифікації можуть початися роботи з проектування, техніко-економічного обгрунтування, землевідведення, а безпосередньо будівництво - відразу після завершення ратифікаційних процедур.

"Це дуже серйозний успіх нашого зовнішньополітичного і зовнішньоекономічного відомств", - вважає він.

Проектна протяжність траси нафтопроводу Бургас-Александруполіс - 280 кілометрів, пропускна спроможність - 35 мільйонів тонн на рік з можливим збільшенням до 50 мільйонів тонн на рік. У проекті передбачено використання технології послідовного перекачування нафти різних сортів.

Належати нафтопровід буде міжнародній проектній компанії, яку буде засновано учасниками. Частка російської сторони становитиме 51%, нею управлятимуть ТОВ Трубопровідний консорціум Бургас-Александруполіс, яке створили Роснафта, Газпромнафта і Транснафта. Болгарії і Греції належатиме по 24,5%.