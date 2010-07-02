Росіяни анонсували наступний день «День гніву»

Наступний «День гніву» з вимогою відставки мера Москви Юрія ЛУЖКОВА пройде в російській столиці в середині серпня.

Як повідомив УНІАН координатор громадської Московської ради і руху «Лівий фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, учора ввечері оргкомітет «Дня гніву» прийняв рішення про те, що наступна акція в рамках кампанії «Москва без Лужкова! Повернемо собі місто!» відбудеться в середині серпня. Точна дата буде визначена найближчим часом.

Організатори «Дня гніву» заявляють, що «жорстоке побиття мирних громадян, які вийшли 28 червня до пам`ятника Юрію Долгорукому, стало викликом усьому суспільству і з усією очевидністю продемонструвало, що подальше перебування при владі команди ЛУЖКОВА небезпечне для жителів Москви».

У зв`язку з цим оргкомітет прийняв рішення регулярно проводити «День гніву» на Тверській площі напроти московської мерії, аж до виконання таких вимог: негайна відставка Ю.ЛУЖКОВА, розслідування результатів його діяльності; скликання Московського громадського форуму для обговорення шляхів реформування основних сфер життєдіяльності в Москві; відновлення прямих виборів глав регіонів Росії, зокрема мера Москви; розпуск нелегітимної Мосдерждуми, зміна принципів формування виборчих комісій і проведення дострокових виборів у Мосдерждуму під контролем громадськості; істотне розширення повноважень органів місцевого самоврядування в Москві.

За словами С.УДАЛЬЦОВА, «День гніву» проходитиме з регулярною періодичністю, цілком можливо – щомісяця в певний день і годину». Символом акції стане так звана «чорна мітка», що означає недовіру громадян до політики московської влади. До участі в «Дні гніву» будуть запрошені всі москвичі, котрі поділяють вимоги акції. Також організатори мають намір закликати до проведення аналогічних акцій у регіонах з висуненням вимог з місцевих проблем.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в центрі Москви були затримані десятки опозиціонерів, які вимагали відставки Ю.ЛУЖКОВА. Серед затриманих – С.УДАЛЬЦОВ і лідер руху "За права людини" Лев ПОНОМАРЬОВ.