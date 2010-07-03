У Польщі оголосили "день тиші"

За день до другого туру президентських виборів у Польщі сьогодні оголошено "день тиші".

Впродовж всього дня заборонені будь-які форми агітації, проведення соціологічних опитувань, підготовка і публікація рейтингів кандидатів і обговорення їх програм, повідомляє NEWSru.

На пост глави держави після першого туру голосування, що відсіяло 8 інших кандидатів, зараз претендують виконуючий обов`язки Президента, маршал Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ і кандидат від опозиційної партії "Закон і справедливість" Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

Впродовж усієї передвиборної кампанії опитування громадської думки показували лідерство кандидата від правлячої партії "Громадянська платформа" Б.КОМОРОВСЬКОГО. На початку боротьби йому навіть передбачали перемогу в першому турі голосування. Проте виборці розсудили інакше - знадобився "другий тайм". Перший закінчився перемогою Б.КОМОРОВСЬКОГО (41,54%) проти 36,46% у Я.КАЧИНСЬКОГО.

Третім тоді фінішував лідер партії Союз демократичних лівих сил Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, який заручився підтримкою майже 14% виборців. Саме голоси його прихильників можуть зіграти вирішальну роль на виборах 4 липня.

Сам лідер лівих сил відмовився відкрито виступити на підтримку одного з двох претендентів.

Багато польських аналітиків звертають увагу на той факт, що у запасі в Я.КАЧИНСЬКОГО сільський електорат, що не відволікається на літній відпочинок, тоді як міські виборці - опора Б.КОМОРОВСЬКОГО, масово виїжджають у відпустку.