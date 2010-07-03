У Киргизії з'явилася Президент перехідного періоду

У Киргизії Роза ОТУНБАЄВА офіційно вступила на посаду Президента перехідного періоду.

Церемонія інавгурації відбулася вранці в Бішкеку, повідомляє деталі радіо «Свобода».

Питання про наділення Р.ОТУНБАЄВОЇ повноваженнями було винесено на референдум 27 червня, на якому, за офіційними даними, більше 90% виборців схвалили нову Конституцію країни. Конституція набула чинності в п`ятницю.

Р.ОТУНБАЄВА буде Президентом до 31 грудня 2011 року. До проведення парламентських виборів, намічених на жовтень, вона також залишиться на чолі уряду.