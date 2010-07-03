У Киргизії з'явилася Президент перехідного періоду
21:46, 03 липня 2010Світ
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Роза Отунбаєва вступила на посаду
У Киргизії Роза ОТУНБАЄВА офіційно вступила на посаду Президента перехідного періоду.
Церемонія інавгурації відбулася вранці в Бішкеку, повідомляє деталі радіо «Свобода».
Питання про наділення Р.ОТУНБАЄВОЇ повноваженнями було винесено на референдум 27 червня, на якому, за офіційними даними, більше 90% виборців схвалили нову Конституцію країни. Конституція набула чинності в п`ятницю.
Р.ОТУНБАЄВА буде Президентом до 31 грудня 2011 року. До проведення парламентських виборів, намічених на жовтень, вона також залишиться на чолі уряду.
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