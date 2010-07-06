Єгиптянин влаштував стрілянину в автобусі: 6 загиблих, 16 - поранених
12:38, 06 липня 2010Світ
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Усі працювали в одній компанії
Співробітник єгипетської будівельної компанії сьогодні відкрив стрілянину з вогнепальної зброї в автобусі поблизу Каїра, убивши шість осіб і поранивши 16, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетські електронні ЗМІ.
За попередньою інформацією, всі загиблі і поранені, які перебували в автобусі, - співробітники компанії Arab Contractors, в якій працював стріляючий
Інцидент стався у розташованому під Каїром місті Сітта октобер. Обставини злочину з`ясовуються.
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