Єгиптянин влаштував стрілянину в автобусі: 6 загиблих, 16 - поранених

Співробітник єгипетської будівельної компанії сьогодні відкрив стрілянину з вогнепальної зброї в автобусі поблизу Каїра, убивши шість осіб і поранивши 16, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетські електронні ЗМІ.

За попередньою інформацією, всі загиблі і поранені, які перебували в автобусі, - співробітники компанії Arab Contractors, в якій працював стріляючий

Інцидент стався у розташованому під Каїром місті Сітта октобер. Обставини злочину з`ясовуються.