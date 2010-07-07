Росія має надати Україні реальні гарантії безпеки

Координатор Громадянської ініціативи “Оновлення країни”, екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає за те, щоб Росія надала Україні реальні гарантії безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

Коментуючи ухвалення постанови Верховної Ради “Про Заяву Верховної Ради України про надання Україні реальних гарантій безпеки”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що для України це важливий документ.

“Російська Федерація має надати гарантії щодо статусу півострова Крим і Севастополя. Раз і назавжди наші партнери мають визначитися: статус Криму - за Україною, Севастополь – українське місто. І це буде по-дружньому та по-партнерськи”, - сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО додав, що озвучити такі гарантії безпеки керівництво Росії повинно на міжнародному рівні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, парламент ухвалив постанову “Про Заяву Верховної Ради України про надання Україні реальних гарантій безпеки”.

Кабінету міністрів доручено забезпечити підготовку міжнародно-правового документа, спрямованого на розвиток положень Будапештського меморандуму і створення реальних міжнародно-правових гарантій національної безпеки без’ядерної України, здійснити необхідні кроки і процедурні формальності щодо його розгляду і підписання провідними ядерними державами світу – Російською Федерацією, Великою Британією, США, Китаєм і Францією.

У заяві зазначається, що 5 грудня 2009 року виповнилося 15 років з дня підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України як держави, що не володіє ядерною зброєю, до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Будапештського меморандуму.

Після підписання Будапештського меморандуму Україна у визначений період позбулася усієї ядерної зброї, розміщеної на її території, послідовно та неухильно дотримувалася і дотримується зобов’язання не приймати, не виробляти і не набувати такої зброї.

У заяві сказано, що збільшення за час, що минув після підписання Будапештського меморандуму, кількості держав світу, які де-факто володіють ядерною зброєю, розвиток подій у світі, що засвідчує негативні тенденції у безпековій сфері, появу загроз безпеці і в глобальному вимірі, і для окремих держав, насамперед без’ядерних, зокрема тих, які взяли на себе зобов’язання нерозповсюдження ядерної зброї, викликає серйозне занепокоєння.

Верховна Рада вважає, що “нинішня міжнародна обстановка і тенденції її розвитку вимагають еволюції ідеології, закладеної у Будапештському меморандумі, та її оновленого втілення шляхом прийняття окремого документа міжнародно-правового характеру, який містив би інструментарій, що гарантуватиме надійну відповідь на сучасні виклики національній безпеці України. Ініціатором розроблення такого документа готова виступити Україна як держава, що добровільно відмовилася від ядерної зброї”.

Верховна Рада звертається до парламентів держав - гарантів нашої національної безпеки із закликом підтримати цю ініціативу.