Населення Землі досягло 6,89 мільярда осіб.

Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агентство epd.

За даними ганноверського фонду "Населення Землі" (Weltbevоlkerung), кожну секунду на планеті народжуються три дитини, всього ж протягом року населення збільшується на 80 мільйонів. Згідно з прогнозами експертів, через п`ятдесят років на Землі проживатимуть 9,1 мільярда осіб.

Найстрімкіше зростає населення держав, що розвиваються. До 2050 року чисельність населення 49 бідних країн подвоїться і становитиме 1,7 мільярда.

"Якщо прогнози підтвердяться, то під загрозу буде поставлено реалізацію одного із "Завдань сторіччя", які стоять перед міжнародним співтовариством", - вважає виконавчий секретар фонду Ренате БЕР. Вона нагадала, що у 2000 році було поставлено мету - до 2015 року домогтися зниження наполовину рівня бідності у країнах, що розвиваються. Проте дотепер жодній з них не вдалося подолати бідність, оскільки рівень народжуваності залишався високим.

Довідка УНІАН. 11 липня відзначається Всесвітній день народонаселення, оголошений ООН у 1989 році.