Сьогодні - повне сонячне затемнення

Єдине в 2010 році повне сонячне затемнення відбудеться сьогодні ввечері, передає «Эхо Москвы».

Затемнення пройде через дев`ять годинних поясів. Для спостережень буде доступна вся смуга повного сонячного затемнення довжиною 11 тис. км, а ширина тіні досягне 300 км. Проте найкраще його буде видно на острові Пасхи в Тихому океані, тому туди з`їжджаються тисячі бажаючих побачити унікальне природне явище. Повне затемнення триватиме 5 хвилин і 20 секунд, коли Місяць закриє собою Сонце.