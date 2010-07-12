Прокурор США: російські агенти одержували сотні тисяч доларів з РФ

Генеральний прокурор США Ерік Холдер заявив в ефірі американського телеканалу CBS, що вислані з країни 10 російських розвідників одержували сотні тисяч доларів від уряду РФ. За його словами, ці люди були потенційною загрозою для Америки.

Е.Холдер зазначив, що обмін 10 затриманих на чотирьох, засуджених у Росії - це "можливість одержати натомість чотирьох людей, в яких ми дуже зацікавлені".

За його словами, десять російських агентів, затриманих у США, у свою чергу, мали величезне значення для Росії. "Росія вважала цих людей дуже важливими для своєї розвідувальної роботи із збору інформації", - заявив він.

Решта інтерв`ю стосувалася імміграційного закону в Арізоні та розслідування проти нафтової компанії, що допустила гигантску аварію в Мексиканській затоці.