Дев`ять киргизьких міністрів подали у відставку
16:30, 02 травня 2006Світ
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Президент не погоджується з цим рішенням
Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ не прийняв відставки уряду, передає ІТАР-ТАРС.
Сьогодні двоє віце-прем`єр-міністрів Киргизії, керівник апарату уряду і дев`ятеро керівників міністерств добровільно подали у відставку.
Кілька днів тому парламент республіки оцінив їх роботу на "незадовільно". Позитивної оцінки депутатів удостоїлися лише прем`єр-міністр Фелікс КУЛОВ, міністр транспорту і комунікацій Нурлан СУЛАЙМАНОВ, міністр культури Султан РАЄВ, а також керівник департаменту міграції і зайнятості Айгуль РИСКУЛОВА.
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