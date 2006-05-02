Дев`ять киргизьких міністрів подали у відставку

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ не прийняв відставки уряду, передає ІТАР-ТАРС.

Сьогодні двоє віце-прем`єр-міністрів Киргизії, керівник апарату уряду і дев`ятеро керівників міністерств добровільно подали у відставку.

Кілька днів тому парламент республіки оцінив їх роботу на "незадовільно". Позитивної оцінки депутатів удостоїлися лише прем`єр-міністр Фелікс КУЛОВ, міністр транспорту і комунікацій Нурлан СУЛАЙМАНОВ, міністр культури Султан РАЄВ, а також керівник департаменту міграції і зайнятості Айгуль РИСКУЛОВА.