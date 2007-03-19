Два українські кораблі мають ловити терористів разом з НАТО

Україна цього року має бути представлена в антитерористичній операції НАТО в Середземному морі „Активні зусилля” двома кораблями. Про це повідомив військовий представник місії України в НАТО контр-адмірал Ігор КАБАНЕНКО сьогодні у „прямому ефірі” ТРК Військово-Морських Сил України „Бриз”.

За словами І.КАБАНЕНКА, один із кораблів братиме участь в цій операції навесні цього року, другий - восени. „Це дуже серйозний вклад не тільки в питаннях безпосередньої боротьби з тероризмом, але і з точки зору набуття відповідної взаємосумісності між Військово-морськими силами Збройних Сил України і військово-морськими силами держав альянсу, з точки зору готовності і спроможності реагувати на інші виклики і загрози сучасності”, сказав контр-адмірал.

Як зазначив І.КАБАНЕНКО, „сьогодні ми серйозно проробляємо програму гармонізації усіх аспектів взаємосумісності для того, щоб більш доцільно використовувати ресурси, які виділяються на ці цілі, і мати відповідний ефективний, оптимальний і прагматичний результат в цій галузі”.

На думку контр-адмірала, „приєднання України до участі в антитерористичній операції „Активні зусилля” в євроатлантичному середовищі було сприйнято дуже серйозно, як серйозний внесок нашої держави”. За словами І.КАБАНЕНКА, „це є взаємовигідним як для України, так і для інших країн Європи і для країн альянсу”.

Військовий представник місії України в НАТО додав, що український корабель - „корвет „Тернопіль” минулого року успішно пройшов підготовчі тренування у Середземному морі, і зараз готується до практичної участі в цій операції”.