У Новій Зеландії підліток вижив після падіння з 16-го поверху. Про це повідомляє New Zealand Herald. Інцидент стався в місті Манукау в Окленді. П`ятнадцятирічний хлопчик впав із балкона, пробивши сталевий дах парковки, що знаходиться внизу .

Підлітка доставили в лікарню у важкому стані. Пізніше з`ясувалося, що хлопчик дістав лише кілька переломів. На даний час його життю нічого не загрожує. За словами лікарів, підлітка можуть виписати протягом найближчого тижня.

Лікарі вважають, що хлопчикові вдалося вижити завдяки тому, що він приземлився не на бетонну підлогу, а на дах парковки. На думку лікарів, це дозволило пом`якшити падіння.

Причини інциденту поки не встановлені. Розслідуванням займається місцева поліція. .

Лента.ру