Лісові пожежі забрали життя десятків людей по всій Росії

Лісові пожежі стали загальноросійським лихом: стихія забрала життя десятків людей по всій Росії. За повідомленням управління інформації МНС Росії, кількість загиблих через лісові пожежі на території Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу досягло 25 осіб.

Раніше повідомлялося, що тільки в Нижегородській області жертвами лісових пожеж стали 23 особи. При цьому прес-служба обласного управління МНС Росії повідомляє, що пожежі забрали життя тільки 9 жителів регіону. Уточнюється, що тіла загиблих були знайдені при розборі завалів знищених вогнем будинків.

Також повідомляється, що жертвами лісових пожеж у Воронезькій і Московській областях стали 5 і 7 місцевих жителів відповідно.

Голооа Міністерства охорони здоров’я РФ Тетяна Голікова розповіла сьогодні, що у тяжкому стані як і раніше залишаються 43 постраждалих від пожежі у Воронезькій області. Міністр зазначила, що за необхідності хворих можуть доставити до Москви.

Президент РФ Дмитро Медведєв у телефонній розмові з прем`єр-міністром Володимиром Путіним дав сьогодні ряд доручень російському уряду в зв`язку лісовими пожежами на території країни. Зокрема, глава держави закликав вжити термінових заходів з організації гасіння пожеж, надання допомоги постраждалим і сім`ям загиблих та будівництва нового житла. Повідомляється, що сім`ям загиблих у пожежах будуть виплачені компенсації у розмірі 1 млн. рублів.

Президент також доручив підготувати пропозиції щодо замовлення і закупівлі додаткової техніки для гасіння пожеж, включаючи літаки Бе-200.

Голова МНС Росії Сергій Шойгу, нагадує РосБізнесКонсалтинг, 27 липня доповів В.Путіну, що завдяки вжитим пожежними службами заходам площа лісових пожеж з початку 2010 р. скоротилася в 2,3 раза. При цьому протипожежний режим введений в 32 суб`єктах Російської Федерації, де заборонено в`їзд до лісів.