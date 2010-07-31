Чехія веде переговори із США щодо розміщення елементів ПРО

Уряд Чехії веде переговори з США щодо розміщення центру раннього попередження про ракетний напад в рамках американської системи протиракетної оборони (ПРО). Про це повідомив чеський прем`єр-міністр Петро Нечас, передає AFP.

При цьому, за словами П.Нечаса, йдеться про невелику споруду з малою кількістю персоналу. У центрі можуть працювати фахівці із США, НАТО або Чехії.

Водночас П.Нечас чекає, що саме Вашингтон візьме на себе фінансування початкової стадії проекту, тоді як питання подальших витрат вирішуватиметься впродовж переговорів. Можливий район розміщення центру раннього попередження, а також дата початку його роботи залишаються невідомими.

17 вересня 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, США оголосили про відмову від старих планів розміщення елементів ПРО в Чехії і Польщі, проте не відмовилися від ідеї ракетної оборони в Європі. Як зазначав міністр оборони США Роберт Гейтс, стару програму пропонується замінити новою, такою, що передбачає мобільніший і технологічніший захист. Зокрема, планується використання ракетних комплексів ближнього і середнього радіусу дії типу Patriot.