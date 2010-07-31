Путін пригадав, як Росію терзали й печеніги, й половці, лицарі...

Численні лісові пожежі в регіонах є випробуванням для Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні на селекторній нараді в Національному центрі з управління кризовими ситуаціями МНС.

«У нас багато було проблем у країні в усі часи – й печеніги Росію терзали, й половці, лицарі і Велику Вітчизняну ми пройшли. Росія все вистояла, все пережила. Звичайно, зараз теж випробування, воно не носить глобального характеру – це не якесь нашестя, але це випробування й, звісно, ми його подолаємо, якщо працюватимемо злагоджено, консолідовано й ефективно», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що не все було зроблено своєчасно, щоб уникнути таких наслідків. Водночас він підкреслив, що зараз не час з`ясовувати відносини.

«Зараз потрібно консолідувати зусилля для того, щоб не допустити розростання стихії й грамотно та ефективно організувати роботу з відновлення», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що ситуація з лісовими пожежами в російських регіонах, незважаючи на деяку стабілізацію, залишається напруженою через невтішні прогнози погоди.

Окрім цього, російський прем`єр підкреслив, що будинки для людей, які втратили житло через лісові пожежі в регіонах РФ, повинні бути споруджені до кінця жовтня.