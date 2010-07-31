У Пакистані число загиблих в результаті повеней перевищило 800 осіб

Число людей, загиблих в результаті повеней у Пакистані, перевищило 800 осіб.

Як передає ІТАР-ТАРС, ці дані навів сьогодні міністр інформації Північно-Західної провінції країни Міан Іфтіхар ХУСЕЙН. Вона найбільше постраждала від стихійного лиха, що триває вже тиждень.

У інших регіонах країни також є жертви, проте лихо там має менші масштаби. У пакистанській частині Кашміру, за офіційними даними, в ході повені загинула 21 людина. Безліч людей також вважаються зниклими без вісті.

Повінь була викликана незвично сильними зливами в ході нинішнього сезону дощів, який в Пакистані триває з середини липня по кінець серпня. У Північно-Західній провінції нинішня повінь найсильніша з 1929 року. За даними ООН, в цілому від стихії постраждали близько мільйона осіб. За даними влади Північно-Західної провінції, повінню зруйновано 45 мостів, затоплені тисячі будинків.

Співробітники рятувальних служб і військові з використанням човнів, вантажівок і вертольотів прагнуть евакуювати людей з охоплених стихією районів. У зоні лиха зафіксовані спалахи інфекційних захворювань.