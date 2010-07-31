Московська міліція затримала Бориса Нємцова

У Москві міліція не дозволила провести несанкціонований марш російської опозиції на захист 31-ї статті Конституції РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, опозиціонери, які представляють різні російські громадські організації, прибули на Тріумфальну площу в Москві в анонсований час – о 17.00 за київським часом.

При цьому для того, щоб міліція не блокувала їх на підступах до площі, учасники акції лише після прибуття на місце одягли значки з цифрою «31». Також опозиціонери дістали плакати з цифрою «31», на яких було виписано 31 статтю Конституції РФ – «Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори і мітинги й демонстрації, марші і пікетування».

Учасники мітингу викрикували «Свобода!», «Фашизм не пройде!», «Ганьба!», «Росія без Путіна», «Геть поліцейська держава».

Через деякий час і після нагадування міліції про те, що акція не санкціонована, правоохоронці почали затримувати всіх людей, які тримали плакати з цифрою «31».

В результаті міліція затримала кілька десятків учасників пікету, зокрема відомого російського опозиціонера Бориса НЄМЦОВА і лідера руху «Лівий фронт» Сергія УДАЛЬЦОВА. Всіх посадили в автобус і відвезли в одне з РУВС міста Москви

Як зазначив в інтерв`ю УНІАН один з учасників акції, сьогодні російська міліція діяла достатньо м`яко, оскільки нікого не били. За словами співрозмовника агентства, визначити приблизну кількість учасників акції практично неможливо, оскільки вони прибули на Тріумфальну площу з різних боків. Багато хто був відразу затриманий. Проте він відзначив, що передбачалося, що в акції візьмуть участь близько 2 тис. осіб.

На місці присутні десятки журналістів, вся площа оточена. У районі Тріумфальної площі знаходиться близько 40 автобусів і вантажних автомобілів міліції. Затримання учасників мітингу в центрі Москви продовжуються.

В цей же час на Тріумфальній площі триває авто-шоу.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Міністерство внутрішніх справ Росії пообіцяло не допустити проведення опозицією 31 липня в Москві несанкціонованого мітингу на захист 31-ї статті Конституції РФ, що гарантує громадянам свободу мирних зібрань.

19 липня російські опозиціонери направили в мерію Москви повідомлення про проведення чергової акції 31 липня на Тріумфальній площі.

В той же час, за інформацією мери Москви, на Тріумфальній площі з 30 липня по 1 серпня пройдуть змагання з дріфтингу і мотофристайлу.

31 травня на Тріумфальній площі в Москві пройшла акція на захист 31-ї статті Конституції РФ, що гарантує громадянам свободу мирних зібрань. За офіційними даними, на площі зібралися близько двох тисяч осіб, 170 з них були затримані.