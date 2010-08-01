США хочуть розмістити систему в Чорному морі

США в рамках розгортання елементів системи протиракетної оборони (ПРО) в Європі хочуть розмістити свої військові кораблі з багатоцільовими зенітно- ракетними комплексами (ЗРК) "Іджис" у Чорному морі, а також перекинути радіолокаційну станцію (РЛС) до Болгарії або Туреччини. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на газету "Вашингтон пост".

За її свідченням, Вашингтон вже близький до укладення домовленості про розміщення такої станції РЛС з Софією або з Анкарою. Передбачається, що радар передаватиме інформацію на оснащені багатоцільовими ЗРК "Іджис" крейсери і есмінці ВМС США, дислоковані в Чорному і Середземному морях.

За даними "Вашингтон пост", йдеться про перекидання до Болгарії або Туреччини станції РЛС діапазону Х. По одному такому радарові раннього попередження про ракетні пуски, США вже розмістили в Японії і Ізраїлі. Станції здатні виявляти і відстежувати об`єкти розміром з бейсбольний м`яч на відстані близько 4,7 тис км.