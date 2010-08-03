Вороніну заборонили балотуватися в Президенти утретє

Конституційний суд Молдови не дозволив колишньому Президенту Володимиру ВОРОНІНУ утретє балотуватися на пост глави держави. Про це повідомляє інформаційне агентство "Новости-Молдова".

Суд роз`яснив спірну статтю молдавської Конституції, яка забороняє одній і тій самій особі обіймати посаду Президента більше двох термінів поспіль. Питання до цієї статті виникло у зв`язку з тим, що у вересні 2009 року В.ВОРОНІН подав у відставку, після чого його обов`язки почав виконувати голова парламенту Міхай ГІМПУ.

У Партії комуністів Молдови вважають, що В.ВОРОНІН може спробувати утретє стати Президентом, оскільки після його відставки країну очолювала інша людина – М.ГІМПУ. Супротивники цієї ідеї, у свою чергу, відзначають відмінності між статусом Президента і виконуючого обов`язки Президента.

3 серпня суд ухвалив, що "особа, яка виконувала повноваження Президента Республіки Молдова два терміни поспіль, не може претендувати на цю посаду на новий термін у разі, якщо після закінчення другого мандата виникла вакансія посади президента Республіки Молдова і тимчасове виконання його обов`язків забезпечили або голова парламенту, або прем`єр-міністр".

Таким чином, В.ВОРОНІН не зможе висунути свою кандидатуру на виборах, які мають пройти восени.

На даний час Президента у Молдові вибирає парламент, проте 5 вересня в країні пройде референдум щодо поправок до Конституції, які дозволять обирати Президента шляхом всенародного голосування.

Партія комуністів, лідером якої є В.ВОРОНІН, пообіцяла бойкотувати референдум.

Раніше молдавський парламент двічі не зміг обрати Президента - 10 листопада і 7 грудня 2009 року. Цьому передували масові заворушення, що пройшли у Молдові після виборів парламенту в квітні 2009 року, на яких перемогли комуністи.

Після невдалих спроб обрати Президента парламент було розпущено. У липні 2009 року пройшли нові вибори.

В.ВОРОНІН обіймав посаду Президента Молдови з 2001 по 2009 рік.