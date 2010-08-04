США занепокоєні ситуацією з правами людини в Росії

Офіційні особи США виразили занепокоєння через стан прав людини в Росії - після затримання багатьох учасників мітингів 31 липня на захист свободи зборів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні, представник Ради національної безпеки США Майк Хаммер заявив, що Сполучені Штати занепокоєні арештами 31 липня учасників мітингів на підтримку 31-ї статті російської Конституції, яка гарантує російським громадянам свободу зборів:

"Сполучені Штати нагадують про важливість визнання і захисту універсальних цінностей, включаючи свободу слова і свободу зборів, закріплених в російській Конституції, а також міжнародних угод, підписаних Росією, - йдеться в заяві. - Свобода слова і свобода зборів є також характерними рисами сучасної політичної системи, яка підтримує економічну модернізацію. Зазіхання на право російських громадян користуватися цими свободами йде врозріз з нашою спільною відданістю міжнародним нормам і загальним інтересам у сприянні модернізації".

У заяві представника Ради національної безпеки наголошено, що Сполучені Штати неухильно підтримують росіян і громадян інших країн світу, які добиваються захисту і просування прав людини і демократичних цінностей для своїх співгромадян.