На президента Ірану скоєно замах

На президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕЖАДА скоєно замах.

Як повідомляє телеканал «1+1», зловмисник кинув бомбу в кортеж президента. Є поранені.

Інцидент стався під час візиту М.АХМАДІНЕЖАДА до Бейрута, передає ліванське телебачення з посиланням на представників адміністрації президента Ірану.

Сам М.АХМАДІНЕЖАД вижив. За даними телеканалу "Аль-Арабія", зловмисник кинув бомбу в момент проходження кортежу президента.