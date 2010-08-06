На роковини атомного бомбардування посол США приїде до Хіросими

Японське місто Хіросима готується відзначити чергову річницю атомного бомбардування 1945 року, повідомляє Бі-Бі-Сі. Вперше в церемоніях вшанування загиблих і постраждалих візьмуть участь офіційні представники США. Очікується, що разом з посланцями більш як 70 країн на траурному заході побуває посол США Джон Роос.

Близько 140 тисяч людей загинули одразу або протягом кількох місяців після того, як літак американських ВПС скинув атомну бомбу на Хіросиму наприкінці Другої світової війни.