У Росії продовжують гасити майже 600 пожеж

На території Росії продовжують гасити майже 600 лісових і торф`яних пожеж.

Про це УНІАН повідомили у МНС РФ.

Повідомляється, що впродовж доби виникло 248 вогнищ лісових пожеж, загашено 273 вогнища, продовжують діяти 558 вогнищ на загальній площі 179 595,5 га. Також діє 80 великих вогнищ пожеж на площі 150 851,7 га.

Окрім цього, впродовж доби виникло 42 вогнища торф`яних пожеж, загашено 10 вогнищ, продовжують діяти 39 вогнищ.

До гасіння лісових пожеж залучено 161 тис. 876 осіб і 26 тис. 384 одиниці техніки, з них 25 повітряних суден.