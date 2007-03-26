Грузія подає позов проти Росії до Європейського суду

Грузія сьогодні має намір подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, повідомляє РБК.

Як повідомила раніше в ефірі телекомпанії "Імеді" голова комітету з прав людини парламенту Грузії Олена Тевдорадзе, йдеться про правопорушення в ході масової депортації з Росії громадян Грузії.

Позов проти Росії до Страсбургского суду внесе посол Грузії в Євросоюзі Зураб Чіаберашвілі.

Тимчасова комісія парламенту Грузії у справах громадян країни, депортованих з Росії, завершила свою роботу 15 лютого ц.р., досконально вивчивши більше 5 тис. справ депортованих.

Комісія прийшла до висновку, що з боку влади РФ мали місце масові порушення прав грузинських громадян і випадки переслідування людей за етнічною ознакою. У зв`язку з цим грузинські парламентарії зробили заяву, в якій, зокрема, йдеться про те, що "Росія порушила не тільки міжнародні правові норми, але і власну конституцію".