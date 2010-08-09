Чавес закликав лівих бойовиків відпустити всіх заручників

Президент Венесуели Уго Чавес закликав бойовиків колумбійського ліворадикального угруповання FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, "Революційні збройні сили Колумбії) відпустити всіх заручників "в ім`я миру", передає Бі-бі-сі. Раніше У.Чавес мав успішний досвід ведення переговорів з FARC щодо звільнення кількох людей.

"Колумбійські повстанці не мають майбутнього, якщо прагнутимуть прийти до влади збройним шляхом. Необхідно також відмовитися від практики захоплення заручників для звільнення своїх товаришів", - сказав У.Чавес у щотижневій недільній програмі "Алло, президент".

Тієї ж думки і новий президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, який заявив про готовність до переговорів з повстанцями за умови, що спершу будуть звільнені всі заручники. За даними Міноборони Колумбії, в полоні у бойовиків залишаються 79 осіб.

FARC заснована 1964 року як військове крило Комуністичної партії Колумбії, пише РосБізнесКонсалтинг. Веде війну з урядом за побудову "суспільства соціальної справедливості і рівності". Одним з джерел доходу бойовиків колумбійський уряд і США вважають торгівлю наркотиками. США і Євросоюз внесли FARC до списку терористичних організацій.