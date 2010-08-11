На Памірі зникли двоє українських альпіністів

На пошуки зниклих на Памірі українських альпіністів вилетів вертоліт Міністерства оборони Таджикистану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У міністерстві сподіваються, що найближчим часом українські альпіністи будуть знайдені.

Як повідомляли ЗМІ, українські альпіністи Олександр ВАЩЕНКО і Олексій НИКОНЕНКО опинилися без зв`язку в ущелині Девлохан на Памірі на висоті 4600 м. Інструктор альпіністів, майстер спорту України Олег Монсар 31 липня зірвався на перевалі Південний Деволхан. Разом з ним впали супутниковий телефон і дві мотузки. Група шукала свого керівника, поки були продукти, але не знайшла.

Як повідомила донька інструктора, майстер спорту України з гірського туризму Любов МОНСАР, після цього альпіністи залишили пошуки і почали спуск вниз.

7 серпня в місці злиття річок Киргизоб і Гармо вони зустріли групу з супутниковим телефоном і сповістили про трагедію. Група не могла залишити телефон, але зв`язалася з Міжнародним альпіністським табором під піком Корженевської і з Душанбе й повідомила точне місцезнаходження альпіністів. Українцям видали інструкцію - чекати вертоліт на вертолітному майданчику на плато озера.

До альпіністського табору - сім днів пішки через перевал. Зважаючи на відсутність продуктів і необхідного спорядження, а також тяжкий стан одного з альпіністів їхній самостійний спуск неможливий.