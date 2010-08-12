Віце-прем'єр Грузії: НАТО має поставити крапку на нахабстві Росії

МЗС Грузії висловив протест проти розміщення Росією на території Абхазії комплексу протиповітряної оборони С-300 і звернувся до міжнародного співтовариства з проханням "вжити рішучих заходів для припинення мілітаризації окупованих територій Грузії з боку Росії", йдеться в офіційній заяві зовнішньополітичного відомства.

"Абсолютно незрозуміло, яку мету ставить цей вкрай небезпечний і провокаційний крок з боку Росії, який створює загрозу не тільки чорноморському регіонові, а й в цілому безпеці Європи", - заявляє МЗС Грузії.

"Це - явно спрямовані проти НАТО дії.Тому, я думаю, що більше нас повинні бути обурені країни НАТО і саме НАТО, вони повинні поставити крапку на такому нахабстві Росії", - сказав віце-прем’єр, держміністр Грузії з реінтеграції Темур Якобашвілі.