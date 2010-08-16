Обама скупався в «заражених» водах Мексиканської затоки

Президент США Барак Обама скупався минулої неділі у водах Мексиканської затоки, щоб відновити туристичну привабливість регіону, яка сильно постраждала після квітневої аварії на нафтовій платформі BP, повідомляє американська телекомпанія CNN. За оцінками британської консалтингової компанії Oxford Economics, наслідки розливу нафти в Мексиканській затоці можуть обійтися прибережним містам у 23 мільярди доларів, якщо туристи захочуть утриматися від поїздок у цей регіон протягом трьох років. Тим часом, американський лідер, який недавно повернувся з іспанського курорту Марбелья, де він провів тиждень зі своєю дочкою і дружиною, вирішив довести, що вода рідної Мексиканської затоки абсолютно нешкідлива для здоров`я. У невеликому "запливі"с пляжу одного з приморських містечок штату Флорида взяла участь навіть дев`ятирічна донька президента Саша. "Після ретельного прибирання всі пляжі на узбережжі Мексиканської затоки чисті й абсолютно безпечні для купання, вони чекають туристів. От чому я вирішив приїхати сюди з сім`єю", - цитує британська газета Guardian слова американського президента. Керована BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканській затоці біля узбережжя штату Луїзіана 22 квітня після 36-годинної пожежі, яку викликав потужний вибух, який забрав життя 11 чоловік. Витік нафти завдав збитку американським штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі. Інцидент у Мексиканській затоці став найбільшим аварійним розливом нафти в США, масштаби якого перевищили наслідку від катастрофи танкера Exxon Valdez біля узбережжя Аляски в 1989 році. Тоді з судна, що сіло на мілину, вилилося близько 260 тисяч барелів нафти.

РІА “Новости”